Москва, , 11:52 — REGNUM Российские товары способны конкурировать на мировых рынках. Об этом 9 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».

«В нашей стране производятся товары, которые могут и должны конкурировать на мировых рынках. Некоторые из них не имеют аналогов, правительство видит свою задачу, чтобы увеличить долю российской продукции во внешней торговле», — заявил глава правительства, выступая перед участниками форума.

Он заявил о необходимости создания нового инструментария для продвижения отечественной продукции за рубежом.