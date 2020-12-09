Владикавказ, , 11:52 — REGNUM Новая телевизионная вышка весом около 1400 тонн появится в Северной Осетии в 2022 году. Она станет самой тяжелой телевышкой в России после Останкинской башни, сообщил директор регионального филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Роберт Агузаров.

Новая телевышка должна заменить существующую башню, которая была построена во Владикавказе около 60 лет назад. До конца декабря должен определиться исполнитель проекта по возведению нового ретранслятора. Работы будут финансироваться за счет средств российской телерадиовещательной сети.

«В России самая тяжелая конструкция, которая осуществляет телерадиовещание, — это Останкинская башня, владикавказская будет по своей массе второй в стране. Уникальность в том, что она будет весить 1400 тонн», — приводит слова Агузарова «15-Й РЕГИОН».

По его словам, телевышка спроектирована с учетом необходимых требований сейсмоустойчивости и защиты от ветра. Планируется, что комплекс строительных работ стартует весной 2021 года, а в 2022 году объект будет сдан в эксплуатацию.