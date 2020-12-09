Тюмень, , 11:52 — REGNUM В Тюмени на площади Памяти до 18:00 (16:00 мск) пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню Героев Отечества 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Передвижная выставка «Сибирские дивизии» у мемориала «Свеча» представила информацию о вкладе Тюменской области в победу в Великой Отечественной войне. На ней можно будет увидеть предметы, найденные поисковиками на местах сражений.

Одновременно волонтёры Победы раздают свечи, которые можно зажечь и поставить в специальные киоты.