Стокгольм, , 11:55 — REGNUM Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен заявила, что вакцинация населения от COVID-19 начнется в первых числах наступающего года. Однако уже сейчас в полиции Швеции предупреждают жителей страны о риске столкнуться с мошенниками. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Прежде всего это связано с тем, что ни одна вакцина т COVID-19 еще не была одобрена для применения на территории Евросоюза и, в частности, Швеции. В настоящее время основная официальная информация о вакцине и порядке вакцинации еще недоступна для граждан, что создает возможности для злоумышленников.

«Сейчас важно то, что вакцинация бесплатна. Поэтому все попытки разговоров о том, что вы как гражданин должны что-то кому-то заплатить, являются мошенничеством», — предупредил командующий силами Полиции Швеции Пер Энгстрём.

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