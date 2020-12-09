Цхинвал, , 11:54 — REGNUM Гражданина Грузии Реваза Беридзе, который попросил политического убежища в Южной Осетии, депортировали на родину. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба КГБ Южной Осетии.

По информации ведомства, Беридзе 24 ноября пересек грузино-югоосетинскую границу, после чего подошел к посту ГИБДД и признался в нарушении границы. Свой поступок объяснил тем, что просит политического убежища.

«В ходе предварительного разбирательства Беридзе назвал причины, толкнувшие его на совершение противоправного деяния: это — отсутствие элементарных условий для существования, невозможность трудоустройства, недостаточность денежных средств для получения медицинской помощи, бездействие и равнодушие официального Тбилиси к проблемам своего населения», — говорится в публикации от КГБ.

Видео допроса было опубликовано на странице ведомства в соцсети Facebook.

В пресс-службе сообщили, что задержанного через сотрудников Международного Комитета Красного Креста передали грузинской стороне. Поскольку мужчина нарушил границу для получения политического убежища, санкций в его отношении со стороны Южной Осетии не было.