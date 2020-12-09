Москва, , 11:48 — REGNUM С начала 2020 года поток туристов из России в Турцию упал на 60−70% по сравнению с 2019 годом. Об этом 9 декабря заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, передает ТАСС.

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По его словам, до пандемии коронавируса отдыхать на курорты Турции приезжали до 7 млн туристов из России.

«С начала 2020 года Турцию посетили 800−900 тыс. российских туристов. Это 6−7 раз меньше, чем предыдущем году», — уточнил Игнатьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, туристический поток из России в Турцию из-за пандемии коронавируса снизился в 250 раз.

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