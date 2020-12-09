Ашхабад, , 11:44 — REGNUM Власти Туркмении ограничили проведение новогодних праздников из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает издание Turkmenportal.

В Ашхабаде отменили новогодние торжества в парке «Ылхам», на площади перед цирком, а также другие концерты. Мероприятия также отменены в областных центрах.

Вместе с тем праздничное мероприятие пройдет возле главной ёлки страны возле культурно-развлекательного центра «Алем». Торжества запланированы на 31 декабря с 23:00 до 00:00.

Телевидение Туркмении также покажет традиционные новогодние поздравления старейшин Ашхабада и регионов республики.

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