Ашхабад, 9 декабря 2020, 11:44 — REGNUM Власти Туркмении ограничили проведение новогодних праздников из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает издание Turkmenportal.
В Ашхабаде отменили новогодние торжества в парке «Ылхам», на площади перед цирком, а также другие концерты. Мероприятия также отменены в областных центрах.
Вместе с тем праздничное мероприятие пройдет возле главной ёлки страны возле культурно-развлекательного центра «Алем». Торжества запланированы на 31 декабря с 23:00 до 00:00.
Телевидение Туркмении также покажет традиционные новогодние поздравления старейшин Ашхабада и регионов республики.
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