Курск, , 11:40 — REGNUM Центр управления регионом Курской области в ноябре получил 4038 обращений, из которых 98% (3946) было отработано. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Главными темами обращений были здравоохранение и коронавирус, ЖКХ, дороги. По направлению «Здравоохранение» было зафиксировано 1 тыс. 220 обращений. Куряне жаловались на недостаточное количество лекарств, проблемы с госпитализацией и нехватку врачей в больницах. Ещё 407 обращений касались вопросов коронавируса — тестов, работы врачей и аптек, масочного режима.

В теме ЖКХ 581 вопрос касался работы управляющих компаний, дезинфекции подъездов и работы лифтов. Также ЦУР получил 391 вопрос об освещении, строительстве и ремонте дорог.