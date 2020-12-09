Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM Первая поставка в Екатеринбург вакцины против новой коронавирусной инфекции состоится в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

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На заседании городского оперштаба вице-мэр Екатерина Сибирцева заявила, что вакцину поставят в четыре клиники Екатеринбурга. Вакцинацию сначала пройдут медики, борющиеся с COVID-19.

Глава города Александр Высокинский поручил максимально рационально организовать прививочную кампанию, с учётом всех санитарных требований. «Все технические процессы и потоки граждан во время процедуры должны быть разделены», — сказал градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский минздрав издал приказ о вакцинации от COVID-19. В документе прописали порядок и правила проведения прививочной кампании.

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