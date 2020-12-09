Кострома, 9 декабря 2020, 11:39 — REGNUM Руководитель управления Роспотребнадзора по Костромской области Александр Кокоулин рекомендовал детским садам и школам не приглашать на праздники аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Позицию Роспотребнадзора поддержал губернатор Сергей Ситников. Он поручил главам городов и районов «проработать» этот вопрос с учебными заведениями.
Отметим, что соответствующий документ по итогам заседания ещё не опубликован на сайте областной администрации. О чём конкретно идёт речь — о рекомендации или прямом запрете, предусмотрены ли штрафные санкции за несоблюдение правил, пока неизвестно.
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