Стокгольм, , 11:40 — REGNUM На прошлой неделе в Стокгольме в тестовом режиме начались регулярное тестирование персонала домов престарелых на наличие коронавирусной инфекции. На данный момент на коронавирус проверены сотрудники 12 домов престарелых, пятерым из которых пришлось отправить домой хотя бы одного инфицированного человека. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Стефан Амер, который отвечает за предоставление медицинских услуг в почти половине домов престарелых в Стокгольмском регионе, считает, что даже те сотрудники, которые не проявляют симптомов COVID-19, должны проходить регулярное обследование.

«Речь идет о людях, которые приходят на работу, у которых нет никаких симптомов, но которые, согласно тестам на антитела, все еще являются носителями коронавируса», — объяснил Амер.

Читайте ранее в этом сюжете: DN: действия властей Швеции по борьбе с пандемией остаются двусмысленными

Читайте развитие сюжета: В Норвегии оценили усилия Швеции по борьбе с пандемией