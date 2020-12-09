Донецк, , 11:38 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 155 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает минздрав ДНР на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 8 декабря проведено 484 исследования, из них выявлено 155 случаев заболевания», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 11 864. Кроме того, уточняется, что на сегодняшнее суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1111.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 6085 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 168 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.