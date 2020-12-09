Белгород, , 12:22 — REGNUM Незадекларированные запчасти для автомобилей обнаружили сотрудники Белгородской таможне в грузовике на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка». Водитель пытался провезти в тайнике более 700 единиц товара, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.

По документам в грузовике перевозился огнеупорный кирпич. Однако инспекционно-досмотровой комплекс показал, что в грузовом отсеке автомобиле обустроена специальная ниша, сложенная из кирпичей, в которой были спрятаны электро‑ и автозапчасти.

«Незадекларированный товар пытался ввезти в Россию гражданин Украины для последующей продажи. Всего изъято более 700 штук запчастей», — уточнил начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля ТП МАПП Нехотеевка Александр Наумов.

Возбуждено дело об административном правонарушении.