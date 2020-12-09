Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова попросили спасти дом архитектора Стаценко на набережной Мартынова на Крестовском острове. Соответствующий запрос ему направили 9 декабря депутаты городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарии опасаются, что историческому зданию на набережной Мартынова, 60 грозит уплотнительная застройка, так как рядом компания «Фокина 2» собирается возвести элитное жилье. Как пишут депутаты Беглову, летом уже был демонтирован флигель исторического особняка.

«По имеющейся информации, в настоящее время готовится проект планировки территории, куда войдет и земельный участок, на котором предполагается строительство элитного жилого дома. В документе будут зафиксированы назначение и параметры как существующих, так и планируемых объектов», — говорится в документе.

Депутаты ЗакСа просят Беглова предоставить паспорт объекта и актуальные заключения по состоянию дома снаружи и внутри.

Заметим, дом № 60 строил в 1914 году для себя архитектор, генерал-майор Николаевской инженерной академии Вадим Стаценко. Пожить здесь ему не удалось, так как он не пережил революции и скончался в 1918 году. Здание является объектом культурного наследия.

Одна из самых известных его построек в городе — доходный дом герцога Мекленбург-Стрелицкого на Троицкой улице, в котором архитектор долгое время жил, хотя предпочитал дачу в Куоккале (Репино), где сблизился с семьей Репиных.

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