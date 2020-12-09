Москва, , 11:28 — REGNUM Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы для регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Об этом 9 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции по вопросам противодействия COVID-19.

«Мы ждём решения ВОЗ», — сказала глава надзорного ведомства. По её словам, документы направлены 8 декабря. Попова также прокомментировала испытание вакцины.

В рамках пострегистрационных испытаний вакцину получили около 1 тыс. добровольцев. Все они чувствуют себя хорошо, отметила глава Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» начались 26 ноября. Испытания пройдут в Москве, Татарии, Московской, Тюменской и Калининградской областях.

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