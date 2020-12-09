Иркутск, , 11:27 — REGNUM В Иркутской области, где по состоянию на 9 декабря за сутки скончались сразу 20 пациентов с COVID-19, занимаются выявлением причин высокой смертности. Об этом сообщает газета «Областная» со ссылкой на слова регионального министра здравоохранения Якова Сандакова, сказанные в ходе заседания депутатского штаба парламента Приангарья.

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То, что летальность в Иркутской области составляет 3,4% от числа заболевших, тогда как в целом по России — 5,1%, по мнению чиновников, не может служить утешением.

«Когда каждый день в сводке видишь 18−20 человек, ни о какой стабилизации пока речи нет», — сказал министр. По его словам, первый предварительный вывод по причинам смертности от COVID-19 — поздняя госпитализация.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 декабря, общее число умерших пациентов с COVID-19 в Иркутской области достигло 1004 человек, причём 20 из них скончались за последние сутки.

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