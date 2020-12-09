Москва, , 11:28 — REGNUM Отдыхать 31 декабря больше всего хотят жители Санкт-Петербурга и Челябинска (по 83%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Очень мечтают о выходном в предпраздничный день в Нижнем Новгороде и Уфе — по 82%, в Красноярске и Омске — по 80%, в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре — по 79%.

Также сделать 31 декабря выходным также желают жители Перми — 78%, Воронежа — 75%, Ростове-на-Дону — 74% и Волгограда — 73% опрошенных.

Опрос проведен 2−8 декабря 2020 года. Опрошены жители 14 городов России старше 18 лет.

Как сообщает ИА REGNUM, 15 регионов России объявили 31 декабря выходным днем. Но за этот день придется отработать 26 декабря.

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