Казань, , 11:28 — REGNUM Предстоящие новогодние корпоративы в Татарии не запретили, но жителям все же рекомендуют отказаться от их посещений. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По словам главы ведомства, каких-либо ограничений по корпоративам нет. Участвовать в них не рекомендуют лицам старше 65 лет, гражданам с признаками ОРВИ и имеющим хронические заболевания, которые наиболее подвержены заражению новой коронавирусной инфекцией.

При организации праздничного банкета следует учитывать, что принять участие в нем смогут не более 100 человек. Кроме этого, заведение на момент спецобслуживания должно быть закрыто независимо от наличия свободных мест. Заполнение предприятий общественного питания не должно превышать 70%, а столики должны находиться на соответствующей дистанции друг от друга, добавила Патяшина.

ИА REGNUM напоминает, предприятия общественного питания в Татарии в ночь с 31 декабря на 1 января смогут работать до 03:00 мск.

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