Южно-Сахалинск, , 11:24 — REGNUM Специалисты Сахалина и Канады обменялись опытом борьбы с распространением коронавирусной инфекции. От островного региона РФ в телемосте принял участие руководитель минздрава области Владимир Кузнецов и главный внештатный инфекционист Оксана Солонина, от Канады — директор Центра симуляционного обучения Mount Sinai Hospital (Канада), доктор медицины, магистр по сердечно-сосудистой физиологии Всеволод Перельман, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

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Участники международного телемоста признали коронавирус медицинской проблемой №1. Специалисты отметили схожесть ситуаций по ограничению плановой госпитализации. Общие подходы были отмечены и в вопросах лечения пациентов от COVID-19.

«Госпитализация — только при тяжелом состоянии. В остальных случаях — лечение дома, под контролем приходящих медиков. У нас это так», — отметил Перельман.

Канадский коллега особо подчеркнул, что вся страна ждёт вакцинации, которая уже началась в России.

«В Канаде всё идёт чуть медленнее, но мы тоже рассчитываем, что в ближайшее время вакцина будет получена», — сказал Всеволод Перельман.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Сахалин провёл совещание по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции, на котором он заявил, что эпидобстановка в области могла быть и лучше.