Москва, , 11:22 — REGNUM Российские специалисты передали Всемирной организации здравоохранения документы по вакцине «ЭпиВакКорона» для ознакомления. Об этом на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"8 декабря, буквально вчера, во Всемирную организацию здравоохранения были направлены документы на еще одну вакцину российскую — это вакцина «ЭпиВакКорона», и мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения», — сказала Попова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России началась вакцинация населения от коронавируса. Приоритетное право на вакцинацию получили учителя и медики. Вакцинация носит строго добровольный характер.