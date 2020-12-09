Анадырь, , 11:30 — REGNUM На Чукотке в ближайшее время основные силы минздрава и профильных ведомств будут сосредоточены на вакцинации населения от COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Читайте также: На Сахалине началась вакцинация педагогов от коронавируса

В округе отмечают приход второй волны коронавируса, особенно острая ситуация в Анадыре, Анадырском районе (посёлок Угольные Копи, сёла Марково, Усть-Белая), в Билибинском районе и в городском округе Певек, пишет ИА «Чукотка».

"Необходимо поручить департаменту здравоохранения усилить контроль за розничной аптечной сетью, а также муниципалитетам начать формировать списки населения для вакцинации от COVID-19», — сказал председатель окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Виктор Бочкарёв.

Комиссия поручила профильным ведомствам продолжить работу по профилактике распространения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, учителя Сахалина одними из первых в стране получили возможность привиться от коронавирусной инфекции.