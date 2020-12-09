Тегеран, , 11:17 — REGNUM Испытания вакцины собственной разработки от COVID-19 на людях начали в Иране. Об этом 9 декабря сообщил представитель иранской Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Киянуш Джаханпур, его слова приводит агентство Fars.

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"Испытания на людях вакцины от коронавируса отечественной разработки начались», — сказал Джаханпур и добавил, что данный препарат будет испытываться на добровольных участниках на протяжении месяца.

Также он уточнил, что вакцина будет введена в два приема добровольцам в возрасте от 18 до 50 лет, тесты на коронавирус у которых показали отрицательный результат.

«После инъекций у них проверят уровни антител и иммунитета», — отметил Джаханпур.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в Иране было выявлено в общей сложности 1 062 397 носителей коронавируса.