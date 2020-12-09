Москва, , 11:23 — REGNUM Дела о даче взятки преобладают среди направленных в суд уголовных дел о коррупции в России. Таких дел 22,4%, сообщает 9 декабря пресс-служба Следственного комитета РФ.

Всего в 2020 году по фактам совершения коррупционных преступлений СКР возбудил 15 217 уголовных дел. В 2019 году таких дел было 14 601, увеличение за год составило 4%.

«Расследовано 15 861 коррупционное преступление в отношении 7420 лиц», — уточнили в ведомстве.

В 22,4% случаев в суд направлены уголовные дела о даче взятки. Дел о получении взятки — 17%, о мошенничестве — 16,3%, о присвоении и растрате — 7,5%. Есть и иные коррупционные составы.

Перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях за год предстали 2804 взяткодателя и адвоката. Эти люди не были должностными лицами. Также судили 1434 сотрудника правоохранительных органов, 682 военнослужащих, 457 должностных лиц органов местного самоуправления, 302 работника образования и науки и 201 медика.

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