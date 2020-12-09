Мурманск, , 11:13 — REGNUM В ковидных стационарах Мурманской области создан пятикратный запас лекарств. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Кроме того, в регионе продолжается обеспечение пациентов бесплатными противовирусными лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета. По данным на конец ноября, 47 622 пациента с ОРВИ и ковидом, лечащиеся на дому, получили противовирусные препараты.

За счет средств федерального бюджета лекарствами обеспечены 2273 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области 17 декабря возобновят работу кинотеатры и филармония.