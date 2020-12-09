Москва, , 11:18 — REGNUM По итогам января — октября 2020 года в России наблюдается отрицательная динамика продаж новых легковых машин. Об этом 9 декабря сообщает агентство «Автостат».

Отмечается, что по итогам первых десяти месяцев 2020 года на российском авторынке несколько улучшилась ситуация с продажами автомобилей.

Хотя в целом по стране наблюдается падение реализации новых авто, в некоторых регионах в январе — октябре 2020 года был зафиксирован рост продаж. Так, продажи новых машин выросли в Челябинской (+0,8%) и Оренбургской (+2,8%) областях, а также в Приморском крае (+6%).

По прогнозу агентства, в 2020 году наибольшее падение продаж новых автомобилей будет в Северо-Кавказском и Центральном ФО, а наименьшее — в Уральском ФО и на Дальнем Востоке.

Напомним, в ноябре 2020 года в России было продано 157 580 машин — на 5,9% больше, чем в ноябре 2019 года.

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