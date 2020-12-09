Псков, , 11:12 — REGNUM В Псковской области с начала прививочной кампании в 2020 году вакцинировано от гриппа свыше 267 тысяч человек, что составляет более 70% от запланированного числа. Об этом 9 декабря сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Из общего числа 62,5 тысяч — дети. Кроме того, только за прошедшую неделю привито 28,5 тыс. человек.

«Лидерами по вакцинации в настоящее время являются Бежаницкий (95% от плана), Псковский (83% от плана) и Палкинский (82%) районы», — отметили в комитете.

Прививочная кампания в текущем году организована в традиционном формате — на базе стационаров и фельдшерско-акушерских пунктов. Вакцинация также проводится посредством выезда мобильных комплексов в общественные места.