Волгоград, , 11:30 — REGNUM Второй этап капитального ремонта мостового перехода в составе Волжской ГЭС завершён в Волгоградской области. В общей сложности за два года выполнено 70% намеченных работ, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе администрации региона.

Капитальный ремонт мостового перехода проводится впервые с момента сооружения. В 2020 году строители заменили отрезок общей площадью девять тысяч квадратных метров — полностью обновили конструкцию, включая подмостовую часть, устроили новые деформационные швы, установили ограждения.

«Мы уже завершили второй этап сложных работ на важном для жизни и развития Волгоградской области объекте — мостовом переходе в составе Волжской ГЭС. Несмотря на все трудности, капитальный ремонт выполнен в соответствии с планом и с высоким качеством. Большое спасибо строителям за очень хороший темп, а жителям за терпение. В 2021 году мы завершим работы третьего этапа и в полном объёме восстановим движение», — сказал в ходе рабочей поездки на объект губернатор Андрей Бочаров.

Реконструкцию мостового перехода включили в федеральную программу. На завершающем этапе будут капитально отремонтированы ещё 7,3 тысячи квадратных метров дороги. В целом общая площадь обновленного объекта превысит 21,8 тысячи кв. м.