Волгоград, 9 декабря 2020, 11:30 — REGNUM Второй этап капитального ремонта мостового перехода в составе Волжской ГЭС завершён в Волгоградской области. В общей сложности за два года выполнено 70% намеченных работ, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе администрации региона.
Капитальный ремонт мостового перехода проводится впервые с момента сооружения. В 2020 году строители заменили отрезок общей площадью девять тысяч квадратных метров — полностью обновили конструкцию, включая подмостовую часть, устроили новые деформационные швы, установили ограждения.
Реконструкцию мостового перехода включили в федеральную программу. На завершающем этапе будут капитально отремонтированы ещё 7,3 тысячи квадратных метров дороги. В целом общая площадь обновленного объекта превысит 21,8 тысячи кв. м.