Владивосток, , 11:28 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил ряд мер оперативного реагирования на возможные ЧС — заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин их поддержал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Полпред президента Трутнев пообещал помочь Приморью

Совещание под руководством Дмитрия Демешина проходило 9 декабря. Кожемяко озвучил, что в результате циклона в Приморье без энергоснабжения в 73 населённых пунктах остались около 180 тыс. человек, без тепла — 48 тыс. человек, без водоснабжения — 71 тыс. человек. На сегодняшний день ситуация нормализована.

«Что касается энергетики — это не первый случай, который показал ненадёжность системы. За год было около 40 чрезвычайных происшествий различного характера, последний из них — тайфун «Майсак». К настоящему времени Русгидро подготовило программу повышения устойчивости энергоснабжения Приморья на пять лет стоимостью около 12 млрд. Ведь ни одного километра краевых линий электропередач в регионе нет», — сказал губернатор.

Сложностью при ликвидации последствий циклона, по словам главы Приморья, стало отсутствие единого реестра и учёта информации о наличии резервных источников для систем жизнеобеспечения.

«Необходимо создать резерв для субъекта, который будет находиться в регионе, чтобы в течение нескольких часов, в случае необходимости, мы могли его использовать для ликвидации ЧС. Мы, в свою очередь, также обеспечим резерв», — предложил Кожемяко.

Дмитрий Демешин предложения поддержал.

«Нам с правительством Приморья необходимо вместе, с привлечением сетевых организаций, принимать дополнительные меры по оптимизации энергосетевого хозяйства в регионе. Я готов поддержать ваши предложения. Совершенно очевидно, что принцип подачи энергии надо менять», — сказал замгенпрокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 9 декабря сказал, что Приморье столкнулось с особо опасным природным явлением, при котором рассчитать все риски в работе системы энергообеспечения невозможно. Речь идёт о прошедшем в ноябре ледяном циклоне.