Ижевск, , 11:06 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом четыре человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике было зарегистрировано пять летальных случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Умерли женщины в возрасте 62, 72, 73 года и 91-летняя жительница республики. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 253 человек.

Отметим, по данным общероссийского оперативного штаба на 8 декабря, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 309 человек, из которых пятеро жителей республики умерли накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 декабря в регионе выявили 201 новый случай заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне — 196 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 15 226 случаев.

Читайте также: В Удмуртии зафиксирован новый максимум заражений коронавирусом за сутки