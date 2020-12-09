Киев, , 11:06 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено 12 585 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 845 343.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 276 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 14 204.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 451 118 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине было выявлено свыше 10 811 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.