Москва, , 11:21 — REGNUM Централизованная система закупки лекарств несёт в себе целый ряд плюсов, как для производителей, так и для потребителей. Об этом 9 декабря рассказал глава департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Алексей Алёхин на онлайн-конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Создание этого центра (единого центра закупки лекарств — прим. ИА REGNUM) позволит консолидировать спрос и обеспечить, возможно, консолидированный заказ на эти предложения, чтобы затраты на логистические цели были ровным слоем размазаны по всему объему закупки», — рассказал Алёхин.

По его словам, централизация госзакупок лекарств позволит также производителям планировать объёмы выпуска препаратов на годы вперёд.

«Такой шаг по определению отдельного юридического лица, которое будет заниматься закупками, для нас является существенным шагом, дающим перспективу отечественным производителям на будущее. Нам важно понимать долгосрочный прогноз закупки лекарственных препаратов. Это будет задачей в долгосрочной перспективе — определять, какие препараты будут востребованы», — заявил Алёхин.

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