Москва, , 11:03 — REGNUM В России снизился спрос на искусственные ели. Согласно данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в этом сезоне российские покупатели стали покупать их на 5% реже. В денежном выражении продажи упали на 15%.

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Также сократились и расходы жителей страны на приобретение искусственных деревьев к Новому году. В среднем по сравнению с 2019 годом этот показатель упал на 10% и составил 2,2 тыс. рублей, пишут «Известия».

При этом российские граждане более охотно покупают новогодние украшения. Так, средний чек на мишуру вырос на 11%, на елочные игрушки — на 34% и составил 185 рублей. Елочные игрушки покупали на 14% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А в денежном выражении оборот подскочил на 40%.

«В этом году пандемия коронавируса повлияла на продажи новогодних деревьев. Люди остались дома и охотнее украшают жилище к празднику, — сказал представитель онлайн-продавца «Елка ми».

Добавим, что в ходе исследования аналитики изучили данные о покупках жителей России с 1 млн онлайн-касс с 1 по 7 декабря и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФГБУ «Рослесинфорг» заявили, что жители России постепенно отказываются от покупки живых новогодних елей и хвойных лап. Так, на фоне растущей экологической сознательности граждан и желании сэкономить на покупке живого дерева заготовка новогодних ёлок снизилась за последние три года уже на 30%.

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