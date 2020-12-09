Иркутск, , 11:02 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1004 человек, причём 20 из них скончались за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 9 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 34 815 человек (+277 за последние сутки). Госпитализированы 3627 пациентов (-78 за последние сутки). Выздоровели 30 443 пациента (+267 за сутки).

Кроме того, по утверждению медиков, 154 пациента с коронавирусам скончались, но их смерть не была связана с COVID-19 (+2 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. Накануне, 6 декабря, сообщалось о 12 новых жертвах COVID-19.

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