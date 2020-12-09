Ижевск, , 11:01 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 9 декабря выявили 201 новый случай заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне — 196 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 15 226 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 123 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 11 872 человека. 253 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались четверо жителей республики. Днем ранее стало известно о пяти летальных случаях.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время является 3101 человек. Из их числа 2131 житель Удмуртии находится в удовлетворительном состоянии, 780 — в состоянии средней степени тяжести, 190 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 ноября по 7 декабря 2020 года бесплатные лекарства для лечения в амбулаторных условиях получили 3046 жителей Удмуртии, инфицированные коронавирусом. Планируется, что до конца года бесплатно вылечат COVID-19 на дому 7,1 тыс. пациентов в Удмуртии.

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