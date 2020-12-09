Москва, , 11:00 — REGNUM Пострадавшим от паводка в Еврейском АО направят более 126 млн рублей на жильё. Об этом 9 декабря сообщает официальный сайт правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги потратят на приобретение новых квартир тем жителям региона, которые потеряли своё жильё в результате паводка. Ожидается, что на выделенные средства будет приобретено свыше 1,6 тыс. кв. метров недвижимости.

Поручение довести средства до региона дано Минстрою РФ. Доложить правительству об исполнении распоряжения нужно до 1 февраля 2021 года.

Паводок, в результате которого жители потеряли жильё, случился в ЕАО в августе-сентябре 2020 года.