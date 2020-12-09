Южно-Сахалинск, , 11:00 — REGNUM Педагоги Сахалина одними из первых в стране получили возможность привиться от коронавирусной инфекции. Вакцинация учителей стартовала в островном регионе в среду, 9 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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Первыми прививки получили учителя Южно-Сахалинска. Вакцинация проводится только добровольно. Перед прививкой педагогов осматривают врачи — проверяется давление, пульс, аллергический анамнез. После вакцинации человек ещё полчаса остаётся под наблюдением.

Повторная прививка делается через три недели.

Как сообщало ИА REGNUM, речи о полном запрете на алкоголь во время вакцинации от COVID-19 не идёт, заявил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речи, разумеется, не идёт», — цитирует его РИА Новости.