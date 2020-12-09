Курган, , 10:59 — REGNUM В Курганскую область поступила одна тысяча доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Вакцина предназначена для медиков и педагогов. Прививки делают в добровольном порядке. Сейчас вакцину распределяют по медицинским учреждениям.

«Как показал результат вакцинации врачей, которую мы провели дозами из первой партии, наши врачи перенесли эту прививку хорошо, у привитых отмечено однократное повышение температуры, небольшой озноб», — сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак.