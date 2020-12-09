Симферополь, , 11:00 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Крым в настоящее время является негативной. Об этом 9 декабря глава региона Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19.

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«У нас, к сожалению, динамика негативная», — приводит его слова РИА Новости.

Также Аксенов уточнил, что за прошедшие семь дней в Крыму было выявлено 1797 носителей коронавируса и зафиксировано 48 летальных исходов от COVID-19.

Кроме того, глава Крыма рассказал, что за это же время было направлено с коронавирусом на госпитализацию 872 человека и 1449 выписано, а также госпитализировано 350 человек с пневмонией и выписано 169.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова взаимодействовать с партнерами из-за рубежа в противоэпидемической сфере и вести обмен опытом профилактики и лечения.