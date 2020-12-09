Москва, , 10:59 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (80%) хотят отдыхать в предпраздничный день 31 декабря. Против данной идеи 10%, приводит данные 9 декабря рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Чаще всего сделать 31 декабря выходным днем желают женщины — 83%. По их мнению, будет время приготовить блюда на новогодний стол и привести себя в порядок.

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Среди мужчин желающих отдыхать перед новогодней ночью чуть меньше — 76%. Не определили свое отношение к идее 10% опрошенных.

Опрос проведен 2−8 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 325 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Нового года — 31 декабря — будут работать полный рабочий день более половины жителей России (54%),

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