Магас, , 10:56 — REGNUM Автопарк лечебных учреждений Ингушетии пополнился 22 каретами скорой медицинской помощи. Спецтранспорт приобретен за счет средств резервного фонда правительства РФ, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

В числе поступивших в республику машин — 10 реанимобилей класса «С» и 12 карет класса «В». Ключи от новых автомобилей получили главврачи Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Малгобекской районной, Карабулакской городской и Сунженской городской станций скорой медпомощи, а также Джейрахской и Сунженской районных больниц.

Отмечается, что за последние пять лет автопарк медицинских организаций Ингушетии пополнился 105 новыми единицами спецтранспорта. Так, в 2016 году лечебные учреждения республики получили 13 автомобилей, в 2017 году — 10, в 2018 году в республику поступило 18 новых машин, в 2019 году — еще 42.