Рыбинск, Ярославская область, 9 декабря 2020, 10:46 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области разгорелся скандал вокруг главной новогодней ели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На Красной площади Рыбинска была установлена живая ель. Однако вскоре жители Кировского микрорайона опознали в нём дерево, которое раньше росло в микрорайоне. Люди предположили, что власти таким образом «сэкономили» деньги.
Жители возмутились, что ради красоты в центре города вырубаются живые деревья на окраинах. Сначала администрация попыталась оправдаться тем, что ель была больна, и всё равно бы погибла. Впрочем, в это мало кто поверил. Тогда в дело вмешался глава города Денис Добряков. Всё оказалось куда проще.
Скандал вокруг ели Денис Добряков назвал «провокацией», но не уточнил, чьей. Второй по величине город Ярославской области активно готовится к празднику. Власти решили не отменять традиционное шествие Дедов Морозов. Из-за пандемии оно пройдёт в виде забега Дедов Морозов и Снегурочек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле закупают проекторы для новогоднего украшения города