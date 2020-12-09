Рыбинск, Ярославская область, , 10:46 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области разгорелся скандал вокруг главной новогодней ели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Дениса Добрякова в Facebook

На Красной площади Рыбинска была установлена живая ель. Однако вскоре жители Кировского микрорайона опознали в нём дерево, которое раньше росло в микрорайоне. Люди предположили, что власти таким образом «сэкономили» деньги.

«Сегодня мы вернулись с работы и увидели, как на месте шикарной густой ёлки за забором на жилой улице проплешина. Вдоль дороги валяются еловые ветки. А на Красной площади нашего города красуется… Та самая ель», — написала в социальных сетях жительница города.

Жители возмутились, что ради красоты в центре города вырубаются живые деревья на окраинах. Сначала администрация попыталась оправдаться тем, что ель была больна, и всё равно бы погибла. Впрочем, в это мало кто поверил. Тогда в дело вмешался глава города Денис Добряков. Всё оказалось куда проще.

«Дерево на пустующем участке, который готовится для торгов, в любом случае пошло бы под снос. Да, это могло случиться чуть позже, но утилизация неизбежна. Сейчас ель станет украшением городского праздника, принесёт людям радость. А в лесу сохранится на одно живое дерево больше», — написал в социальных сетях мэр Рыбинска Денис Добряков.

Скандал вокруг ели Денис Добряков назвал «провокацией», но не уточнил, чьей. Второй по величине город Ярославской области активно готовится к празднику. Власти решили не отменять традиционное шествие Дедов Морозов. Из-за пандемии оно пройдёт в виде забега Дедов Морозов и Снегурочек.

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