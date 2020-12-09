Астрахань, , 10:45 — REGNUM В Астрахани из областной детской клинической больницы им. Н. Н. Силищевой 8 декабря выписали восемь детей, отравившихся хлором в бассейне «Динамо». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Их состояние оценили как удовлетворительное, анализы были в норме, осложнений после отравления нет.

Под наблюдением остаются 12 детей. Планируется, что часть из них выпишут 9 декабря.

В Городской клинической больнице № 3 им. Кирова находятся десять взрослых, также пострадавших в бассейне. Их состояние оценивается как стабильное.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 32 человека отравились хлором в бассейне спорткомплекса «Динамо», в том числе 20 детей. Было возбуждено уголовное дело, предварительная версия — нарушение технологии обработки воды. Предельное допустимое содержание химикатов в воде было превышено почти в 25 раз. Из 20 госпитализированных детей шесть были помещены в отделение реанимации. 8 декабря все дети из отделения реанимации были переведены в отделение терапии.

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