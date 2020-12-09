Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Уровень летальности COVID-19 в России находится на уровне ниже, чем во всём мире. Об этом на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"[В мире] достаточно высокая определенная летальность — 2,3%, сразу хочу оговориться, что это зарегистрированные случаи инфицирования. <…> В России [заразившихся коронавирусом] на сегодняшний день чуть более 2,53 млн, 1,98 млн выздоровевших и летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом», — сказала Попова.

Попова отметила, что в стране за последнюю неделю выявляют в среднем 17,9 случая заражения коронавирусом ежесуточно на каждые 100 тысяч жителей.