Белвью, США, , 10:41 — REGNUM Многопользовательская игра Destiny 2 станет кроссплатформеной в 2021 году. Об этом 8 декабря студия Bungie сообщила на своём официальном сайте.

Первая информация о появлении в Destiny 2 поддержки кросс-игры появилась в декабре 2019 года. Стоит отметить, что пока разработчики не сообщили более точных сроков появления в игре этой функции.

Ранее разработчик Джо Блэкбёрн рассказал о том, что поклонники Destiny 2 могут ожидать от 14-го сезона игры. Он также дал понять, что Bungie поняла, что совершила ошибку, фактически «отобрав» у геймеров большую часть старого оружия после выпуска очередного обновления.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик Destiny 2 рассказал о контенте 14-го сезона