Белвью, США, 9 декабря 2020, 10:41 — REGNUM Многопользовательская игра Destiny 2 станет кроссплатформеной в 2021 году. Об этом 8 декабря студия Bungie сообщила на своём официальном сайте.
Первая информация о появлении в Destiny 2 поддержки кросс-игры появилась в декабре 2019 года. Стоит отметить, что пока разработчики не сообщили более точных сроков появления в игре этой функции.
Ранее разработчик Джо Блэкбёрн рассказал о том, что поклонники Destiny 2 могут ожидать от 14-го сезона игры. Он также дал понять, что Bungie поняла, что совершила ошибку, фактически «отобрав» у геймеров большую часть старого оружия после выпуска очередного обновления.
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