Москва, , 10:44 — REGNUM Стоимость ряда лекарств в России была в несколько раз выше, чем в странах Евросоюза, однако на данный момент эту ситуацию удалось исправить. Об этом 9 декабря рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей Нижегородцев на онлайн-конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нужно сосредотачиваться, чтобы органы власти, которые вовлечены в процесс организации обеспечения лекарствами, действовали максимально слаженно и нацеленно на выполнение тех задач, которые им поручены», — сказал Нижегородцев.

По его словам, эта работа должна касаться стоимости лекарств. Цена на препараты должна быть компромиссной — не слишком высокой для домохозяйств, но при этом достаточной для того, чтобы бизнес был заинтересован в их производстве.

«Большое количество лекарств были дороже, чем в Европе, некоторые дороже в десять раз, чем в странах Европы. И этот большой массив лекарств, которые на нашем рынке вращались по огромным ценам, мы приводим к среднеевропейским ценам, чтобы наши граждане покупали их не дороже, чем в Европе», — заявил Нижегородцев.

Представитель антимонопольного ведомства подчеркнул, что верхняя планка стоимости указанных лекарств была доведена до среднеевропейских показателей цен на эти препараты, в то время как нижняя граница цен остаётся экономически обоснованной. Таким образом, благодаря проделанной работе, текущее положение стало компромиссным и удобным как для потребителей, так и производителей лекарственных препаратов.

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