Тбилиси, , 10:43 — REGNUM В Грузии нехватка врачей ощущалась еще до начала пандемии, и эту проблему не получится решить быстро. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, сказала глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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"До пандемии в Грузии не хватало врачей. Мы не можем преодолеть этот дефицит за шесть месяцев или за год, потому что это требует многих лет обучения и подготовки врачей», — сказала Тикарадзе, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько обеспечены больницы медиками.

Глава министерства добавила, что в минздраве стараются оказать посильную помощь, чтобы обеспечить необходимый минимум врачей.

Напомним, ранее Тикарадзе сообщила, что в Грузии удалось снизить количество случаев заражения медиков коронавирусом. Если сначала этот показатель составлял 11%, то теперь он уже 6,5%.

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