Душанбе, , 10:38 — REGNUM Правительство Германии передало таджикистанскому медицинскому центру «Шифобахш» одиннадцать аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

Оборудование передано в рамках проекта Немецкого банка развития. Министр здравоохранения республики Гафур Мухсинзода отметил, что банк является одним из важных партнеров Таджикистана. По итогам встречи стороны договорились продолжить укреплять сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте правительство Германии выделило Таджикистану 1 млн евро на борьбу с коронавирусом. Деньги направлены на покупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.

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