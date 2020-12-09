Казань, , 10:40 — REGNUM Главой Татарстанской митрополии назначен митрополит Екатеринбургский Кирилл. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе епархии республики.

Под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в дистанционном формате 8 декабря состоялось заседание священного синода русской православной церкви. С 20 ноября временное управление Казанской епархией было возложено на митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна. Члены священного синода постановили преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, с освобождением его от управления Екатеринбургской епархией.

ИА REGNUM напоминает, на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 20 ноября митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

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23 ноября митрополит Феофан был погребен за алтарем собора Казанской иконы Божией Матери. Владыка активно участвовал в воссоздании собора, разрушенного в 1930-е годы.

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