Томск, , 10:37 — REGNUM На совещании в администрации Томской области 9 декабря губернатор региона Сергей Жвачкин поручил заместителям активизировать подготовку подведомственных отраслей и муниципалитетов к Новому году.

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Как сообщили ИА REGNUM в региональной администрации, по словам губернатора, необходимо «заблаговременно решить ряд задач»: обеспечить безопасность, в том числе эпидемиологическую, взять на особый контроль работу объектов коммунального хозяйства и энергетики, форсировать подготовку зимних сооружений и праздничное оформление городов и районов.

«Наша задача — чтобы все лыжные базы, катки, ледовые городки работали как часы, чтобы лыжные трассы были накатаны и как следует освещены», — заявил Жвачкин.

Глава региона также призвал обеспечить соблюдение всех противоэпидемических мер в пунктах проката.

Новогоднюю иллюминацию в Томске Жвачкин оценил позитивно. По его словам, необходимо ускорить новогоднее оформление торговых центров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области 31 декабря объявлено выходным днём для бюджетников.

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