Москва, , 10:53 — REGNUM С января по октябрь 2020 года в России было продано 1 065 037 легковых машин с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Отмечается, что в 2019 году на российском авторынке было реализовано 1 160 830 автомобилей с бензиновыми моторами. При этом продажи машин с дизельными агрегатами сократились за десять месяцев 2020 года по сравнению с прошлогодними показателями с 92 906 до 84 199 экземпляров.

Самыми продаваемыми в России бензиновыми автомобилями за отчетный период стали модели Lada. Причем продажи машин отечественной марки сократились с 276 256 до 244 864 экземпляров.

На втором месте оказались бензиновые автомобили KIA, продажи которых упали в годовом сравнении с 168 552 до 156 650 единиц. Замыкает тройку лидеров машины Hyundai. За период с января по октябрь 2020 года в России было продано 125 466 экземпляров таких авто (за десять месяцев 2019 года — 132 519 шт.).

Четвертое и пятое места заняли соответственно Renault (92 256 ед.) и Volkswagen (74 222 ед.).

В рейтинг самых продаваемых дизельных машин за десять месяцев 2020 года в России вошли модели марок: BMW (23 168 шт.), Mercedes-Benz (10 810 ед.), Toyota (8 143 шт.), Volkswagen (6326 ед.) и Hyundai (5765 шт.).

Напомним, в ноябре 2020 года в России было продано 157 580 машин — на 5,9% больше, чем в ноябре 2019 года.

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